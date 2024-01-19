Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 14:10
MEB hemsire alimi ve Saglik bakanligi atamalari

Ben meb in actigi hemsire kontejanindan tercih yapsam ama cikan yeri begenmesem gitmeyip saglik bakanligi atamalarinda tekrar tercih yapabilirim degil mi? Malum meb atamalarinda ilce belirtilmiyor


Tunish
Aday Memur
19 Ocak 2024 14:42
net olarak bilmiyorum ikisinde de aynı kpss puanı ve aynı ünvan ile yerleşirsen sıkıntı olabilir. daha önce açılmış konular vardı bunla alakalı ona bak istersen.
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