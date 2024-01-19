MEB hemsire alimi ve Saglik bakanligi atamalari

net olarak bilmiyorum ikisinde de aynı kpss puanı ve aynı ünvan ile yerleşirsen sıkıntı olabilir. daha önce açılmış konular vardı bunla alakalı ona bak istersen.

net olarak bilmiyorum ikisinde de aynı kpss puanı ve aynı ünvan ile yerleşirsen sıkıntı olabilir. daha önce açılmış konular vardı bunla alakalı ona bak istersen.