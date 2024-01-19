Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ocak 2024 14:17
msü memur alımı sinavi
29-31 ocakta yapılacak sınava girenler varmı varsa bu başlık altında toplanalim

Çok Yazılan Konular

80 puanla hava kuvvetleriMuvazzaf astsubaylık mı Polislik miMuvazzaf astsubaylıktan istifaAskeri personele ek ödememuvazzaf astsubay kekemelikUzman çavuş ehliyetPsikiyatri İstirahat Raporu ve Sözleşme

Sözlük

gülfeşan 7 Sahra Çölü 1 göbek değil türk kası 3 aşk değil sevgi değil başka bir şey bu 2 06asım 1 uzaylılar tarafından kaçırılmak 1 uzaklaşmak 1 eurovision 2016 1 Emekliler devlete yüktür 6 imamlar devlete yüktür 5

Son Haberler

AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilirCevdet Yılmaz: Türkiye, uluslararası ilişkilerde sorun çözücü bir aktörTROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyorHalil Falyalı cinayeti davasında karar çıktıBM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?