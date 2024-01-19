Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 14:22
4bden 4bye geçiş
4b sözleşmeli personel olarak şubatta işe başladım sağlıkçıyım fakat işimi değiştirmek istiyorum mevcut kpss puanımla herhangi bir memurluğa tercih verip yerleşebilir miyim tekrar bekleme süresi var mı detaylı bilgisi plan varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Sözleşmenin feshi konusunda yardımSözleşmeli Personel Eş durumu tayinMemurun 2 istifa hakkıSözleşme feshiEş durumu tayiniYeni atanan sözleşmeli eş durumu tayini4B Koruma güvenlik ocak maaşıGeçici görevlendirme4B'den 4B'ye Farklı Unvanla Geçiş4B Sözleşmenin Feshi / Yenilenmemesi Yargı Süreci ve Güncel Emsal Karar Paylaşımı

Sözlük

gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 21 uzaklaşmak 1 ÇATALLA 5 litre su içmek 2 Emekliler devlete yüktür 6 Renjiro 32 kumların kadını 1 horoz yumurtası 1 ona küçük sürprizler yapın 3 orucu uykuya tutturmak 4 korku filmi izleyip kendini korkutmak 2

Son Haberler

AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilirCevdet Yılmaz: Türkiye, uluslararası ilişkilerde sorun çözücü bir aktörTROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyorHalil Falyalı cinayeti davasında karar çıktıBM: Gazze'de öldürülen yaklaşık 25 bin kişinin yüzde 70'i çocuk ve kadın

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?