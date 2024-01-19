Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 14:25
4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli
büro yönetimi mezunuyum. 4/b koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum başka bir kurumun 4/b büro personeli alımına geçebilir miyim

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