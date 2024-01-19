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Editörler : F16 Gökçen


19 Ocak 2024 14:35
Muğla'nın Cennet Koy'u bakanlık izniyle otel oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında gerçekleştirilmek istenen bir otel projesi hakkında resmi kararını duyurdu. Akfen GYO bünyesinde faaliyet gösteren Gökliman Yatırım İnşaat Şirketi'nin 'Loft İasos Turizm Konaklama Tesisi' projesi için Bakanlık 'ÇED olumlu' kararı verdi.

yerel halk karara itiraz ediyor çed raporuna fakat yetersiz kalıyor şuanlık

https://www.egebasin.com.tr/bakanligin-verdigi-onay-ile-mugla-da-bir-koy-daha-otel-oluyor/2468/

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