Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 14:40
doğumdan kaynaklı ücretsiz izinde derece kademe durması

Haziran 2017 de sözleşmeli olarak göreve başladım. lisans mezunuyum. 2020 yılında 9 ay 2 haftalık doğumdan kaynaklı ücretsiz izin kullandım. şuan hala derece kademe olarak 8/3 olarak görünüyorum, 2016 da yürürlüğe giren 6663 sayılı kanun kapsamında derece kademe durmaması gerektiğinden özlük haklarımın düzeltilmesini sözlü olarak komisyona ilettim verilen cevap ücretsiz izin döneminde sözleşmeli olmamdan kaynaklı bu kanundan yararlanamayacağım oldu. bu konuda benim gibi mağduriyet yaşayan arkadaş oldu mu? komisyona tekrar dilekçe yazacağım emsal karar arıyorum.


Almira2024
Aday Memur
19 Ocak 2024 14:43

Dilekçe ile ilet cevap versinler gerekirse bir de avukat ile görüş.

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