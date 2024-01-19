KPSS ortaögretime girmek için en alt yaş sorusu

Sayın abilerim, ben şuan da lise öğrencisiyim ve aklımda KPSS ORTAÖĞRETİM'e girmek var. Sınav 2024 15 Eylül tarihinde yapılacak ve sınavın başvuru tarihleri ise temmuz ayı içerisinde olacak. Size sorum şu ben hem başvuru tarihi hem de sınav günü itibariyle 18 yaşında değil 17 yaşında olacağım. Ve başvuru tarihlerinden önce haziran ayında lisede 11.sınıftan mezun olacağım ,yani sınava gireceğim sene son sınıftayım. Ve 2025'te nisan ayında 18 yaşına gireceğim tabii ki liseden mezun olduktan sonra ancak başvuru yapabilirim ama kısa bir süre kalıyor 18 yaşına girdikten sonra. Bu benim bu sen gireceğim kpss sınavında 18 yaşını doldurduktan sonra mı başvuru yapabilirim yoksa 2026 KPSS ORATÖĞRETİM Sınavını mı beklemem gerekiyor.(Hatırlatma: hem başvuru tarihi itibariyle hem de sınav günü itibari ile ne 18 yaşında ne de lise mezunuyum sınavdan yaklaşık 7 ay sonra 18 olacağım ve 18 olduktan sonra yaklaşık 1,5-2 ay sonra liseden mezun olacağım. Kısaca sormak istediğim şu liseyi bitirdikten sonra başvuru yapıp atanabilir miyim?)