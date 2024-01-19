KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 14:42
Çalışma arkadaşı

arkadaşlar anestezi 1.sınıfım yakında kpss ye başlayacağım birbirimizi motive etmek ve ders takibi yapmak için çalışma arkadaşı arıyorum ilgilenenler yazabilir mi acaba

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