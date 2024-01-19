Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 14:49
EKPSS atama ve kurum tercihi

Merhabalar, lisans makine mühendisiyim. EKPSS ile memurluk tercihi vereceğim. ilimde sağlık bakanlığı Gençlik spor ve üniversite alım açtı.

ilk sorum; öncelikli hangi bakanlık tercih edilir,

ikinci sorum; sağlık bakanlığında hastanelerde mi çalışılıyor?

üçüncü sorum; tüm ilçelerden kasıt rastgele mi ilçelere dağıtılıyoruz, kendi yaşadığımız ilçe tercih edilmiyor mu? Teşekkürler

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