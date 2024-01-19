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Editörler : supporters.


19 Ocak 2024 15:04
Borsa İstanbul'un 1993ten bu yana getirisi.

1993un sonuna doğru bist 100 endeksi 2,16; Dolar 0,014458 TL; Endeks=149,398 dolar.

Bist 100 an itibariyle 264 dolar

264/149,398=1,767

Kabaca 1994 başı desek 30 yılda yüzde 76,7 dolar bazında bir artış yaşanmış.

Ons altın aynı dönemde 384 dolarken, Dow Jones endeksi ise 3751,57 dolarmış.

BIST 100 dolar bazında 1,767 kat artarken, altın 5,29 kat, Dow Jones endeksi 9,987 kat artmış.

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