Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 15:07
Yıllık izinde rapor
Benim özel bir nedenden dolayı izninin cogunlugunu kullanmış bulunmaktayım 5 günlük yıllık iznim bulunmakta mesela bu 5 günlük izindeyken 4.gunde 6 gün rapor alırsam başlama yapacağım gün 11. gün mü olur yoksa rapor bittikten sonra kalan 1 günlük izin akabinde devreye girip 12.gunde mi başlama yapılır nasıl olur bilen yazarsa sevinirim

behzatkara0
Aday Memur
19 Ocak 2024 15:11

rapor bittiği tarihten itibaren yıllık izin geçerli olur o şekilde hesapla

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