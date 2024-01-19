Yıllık izinde rapor

Benim özel bir nedenden dolayı izninin cogunlugunu kullanmış bulunmaktayım 5 günlük yıllık iznim bulunmakta mesela bu 5 günlük izindeyken 4.gunde 6 gün rapor alırsam başlama yapacağım gün 11. gün mü olur yoksa rapor bittikten sonra kalan 1 günlük izin akabinde devreye girip 12.gunde mi başlama yapılır nasıl olur bilen yazarsa sevinirim

Benim özel bir nedenden dolayı izninin cogunlugunu kullanmış bulunmaktayım 5 günlük yıllık iznim bulunmakta mesela bu 5 günlük izindeyken 4.gunde 6 gün rapor alırsam başlama yapacağım gün 11. gün mü olur yoksa rapor bittikten sonra kalan 1 günlük izin akabinde devreye girip 12.gunde mi başlama yapılır nasıl olur bilen yazarsa sevinirim