Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 15:56
MEB'den Sağlık bakanlığına geçmek

MEB?e atanıp 1 yıl olmadan istifa edip Sağlık bakanlığına atanma tercih verebilir miyim ?

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