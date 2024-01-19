Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 16:01
4bli memurların tercih hakkı
Arkadaşlar merhaba. Bir ay önce sözleşmeli güvenlik görevlisi olarak atandım, MEB büro personeli alımına başvurabilir miyim, lütfen yardımcı olur musunuz?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmenin feshi konusunda yardımSözleşmeli Personel Eş durumu tayinMemurun 2 istifa hakkıSözleşme feshiEş durumu tayiniYeni atanan sözleşmeli eş durumu tayini4B Koruma güvenlik ocak maaşıGeçici görevlendirme4B'den 4B'ye Farklı Unvanla Geçiş4B Sözleşmenin Feshi / Yenilenmemesi Yargı Süreci ve Güncel Emsal Karar Paylaşımı

Sözlük

Karne günü 2 yüksel uzel 1 06asım 1 Neme lazım 6 Demir eksikliği 2 ev tozları 2 ona küçük sürprizler yapın 3 gerçek dost 2 mısmıl 4 şu an çalan şarkı 9

Son Haberler

İDDK 'tebligatın bırakıldığı kişi benim komşum değil' iddiası haklı bulduİstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyorBanka müdürünün tayini çıktı diye tosun kestilerKanser tedavisi gören okul müdürüne öğrencilerinden anlamlı mesajTFF Başkanı Büyükekşi yeni projeyi açıkladı: Dijital futbolcu bilgi sistemi geliyor

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?