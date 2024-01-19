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Editörler : F16 Gökçen


19 Ocak 2024 16:10
Adana-Şırnak Arası Nakliye Düşünen?

Merhabalar. Konuyu doğru başlıkta mı açıyorum bilmiyorum ama, Adana'dan Şırnak'a yakın zamanda eşyasıyla gelecek olan var mı? Şırnak'tan Adana'ya eşya götüreceğim, dönüşte araç boş gitmesin maksat.

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