Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ocak 2024 16:11
Adana-Şırnak Arası Nakliye Düşünen?

Merhabalar. Konuyu doğru başlıkta mı açıyorum bilmiyorum ama, Adana'dan Şırnak'a yakın zamanda eşyasıyla gelecek olan var mı? Şırnak'tan Adana'ya eşya götüreceğim, dönüşte araç boş gitmesin maksat.

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