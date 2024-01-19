Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 16:22
Meb GYS Tercih Süreci

Meb Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavını geçtik çok şükür. Şimdi sıra tercih klavuzunu beklemekte. Tercih klavuzu ne zaman yayınlanır acaba? Umarım çok gecikmez

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