KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2024 16:53
Lise mezunu kpss de yaş önemli mi merkezi atamalarda ?

60 yaşında lise mezunu biri kpss ye hazırlansa masa başı memur olabilir mi merkezi alımlarda yaş önemli mi ?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 16:59

O kadar da değildir herhalde yaa ne zaman atanacak da ne zaman emekli olacak yani millet zaten 60-65 yaşında emekli olurken bir de daha hazırlanırsa diyorsun


İntihalci-girl
Aday Memur
19 Ocak 2024 17:00

seni ilgilendirmez sen bile memur oluyorsan 60 yaş üstü de olabilir pek ala yalnız yaş kısıtlaması var mıdır sorum bu sadece varsayımlarda bulunmak yerine somut bilgi lazım bana

Mehmet-şeker, 1 saat önce

O kadar da değildir herhalde yaa ne zaman atanacak da ne zaman emekli olacak yani millet zaten 60-65 yaşında emekli olurken bir de daha hazırlanırsa diyorsun


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 17:05

Herkese açık yere başlık açıyorsan bütün cevaplar seni ilgilendirir. Kimseye hakaret etmedim kimseyi küçümsemedim atanmak için ne kadar geç bir yaş olduğunu söylemek istedim sadece. Ayrıca varsayımda da bulunmadım net bi bilgi söyledim anlamak istersen

İntihalci-girl, 1 saat önce

seni ilgilendirmez sen bile memur oluyorsan 60 yaş üstü de olabilir pek ala yalnız yaş kısıtlaması var mıdır sorum bu sadece varsayımlarda bulunmak yerine somut bilgi lazım bana


İntihalci-girl
Aday Memur
19 Ocak 2024 17:06

değildir heralde ne demek varsayım bu git biraz türkçe çalış hadi velet

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Herkese açık yere başlık açıyorsan bütün cevaplar seni ilgilendirir. Kimseye hakaret etmedim kimseyi küçümsemedim atanmak için ne kadar geç bir yaş olduğunu söylemek istedim sadece. Ayrıca varsayımda da bulunmadım net bi bilgi söyledim anlamak istersen


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
19 Ocak 2024 17:08

Neden bu kadar terbiyesiz ve kötüsün gerçekten merak ediyorum yaa sana insan gibi cevap vermek de yaramıyor. Ne halin varsa görebilirsin.

İntihalci-girl, 1 saat önce

değildir heralde ne demek varsayım bu git biraz türkçe çalış hadi velet


İntihalci-girl
Aday Memur
19 Ocak 2024 17:16

terbiyesiz de sensin kötü de allahın salağı seni kaybol şimdi

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Neden bu kadar terbiyesiz ve kötüsün gerçekten merak ediyorum yaa sana insan gibi cevap vermek de yaramıyor. Ne halin varsa görebilirsin.

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