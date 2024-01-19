KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Ocak 2024 16:55
lisans mezunuyum 60 puan ile muvazzaf astsubaylığı kazanırmıyım?
Muvazzaf astsubay hava personel sınıfına çağrıldım lisans mezunuyum 60 puan ile kazanırmıyım? Sonuçlar açıklandı aktif yazıyor Sadece hava astsubaylık personel sınıfını seçtim sizce asil olarak sıralamaya girebilirmiyim?

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
19 Ocak 2024 17:31

dil puannı falan da istiyor sanki


dogusxxx
Aday Memur
19 Ocak 2024 17:44
O bazı sınıflarda istiyor
OKYANUSÇİCEĞİ, 56 dk. önce

dil puannı falan da istiyor sanki


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
19 Ocak 2024 18:04

git sporu hallet mülakatı da geçersen zTEN kazanırsın neden kazanamayasın

dogusxxx, 43 dk. önce
O bazı sınıflarda istiyor

dogusxxx
Aday Memur
19 Ocak 2024 18:09
Puanım az ondan biraz düşündüm siz kazandınız mı peki?
OKYANUSÇİCEĞİ, 23 dk. önce

git sporu hallet mülakatı da geçersen zTEN kazanırsın neden kazanamayasın

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MSB MUVAZZAF ASTSUBAY. lisans mezunuyum 60 puan ile muvazzaf astsubaylığı kazanırmıyım? SUEM / TSK

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