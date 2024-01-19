Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Ocak 2024 17:11
Girişten sonra engelli olup 1 yıl süreli raporu alan memur emekli olabilir mi?

Memuriyete giriş tarihi 18.08.2008 toplam gün sayısı 7170 gün daha önce 2003 yılında çiftçi bağkurum vardı eksiksiz memuriyete kadar yatırıldı. Yaşım 43 engelli oranım yüzde 60 ancak 1 yıl süreli verildi. Emekli olabilirmiyim. Emeklilikle ilgilenen şubemizi arıyorum malulen emekli olabileceğim söylüyor. Ancak ben engelimi vergi dilimine tanımlattım ve malulen değil normal emekli olmak istiyorum. Malulen emeklilikte maaş düşüklüğü oluyormuş benim sürem herşeyim tutuyor.


UfukBOZOK
Şube Müdürü
21 Ocak 2024 06:58
Engellilik sürekli olmalı. Zira sürekli engelli rsporu olanlardan da emeklilik durumunda tekrar rapor çıkartması istenebiliyor. Malulen emekli olursanız da sonradan tekrar bir işe girerseniz emekli maaşı kesilir.
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