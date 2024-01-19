Meb'de hemşire

henüz atamam yapılmadı MEB de sözleşmeli hemşire alımı çıkarsa tayin hakkım oluyor mu ? yoksa çakılı kadro mu ?

henüz atamam yapılmadı MEB de sözleşmeli hemşire alımı çıkarsa tayin hakkım oluyor mu ? yoksa çakılı kadro mu ?