KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Ocak 2024 17:25
Milli İstihbarat Teşkilatı KPSS'siz Alım Yapıyor!

Arkadaşlar mit yine alım yapıyor. istihbarat uzmanı branşına başvurmayı düşünüyorum. Sürece girmiş olanlar bilgilendirme yaparsa sevinirim hem biz başvuracak olanların karar vermesine yardımcı olursunuz.


YüksekVoltaj
Aday Memur
19 Ocak 2024 18:19

Arkadasim 1 ay once basvurmustu cagir


YüksekVoltaj
Aday Memur
19 Ocak 2024 18:21

Arkadasim 1 ay once basvurmustu cagirildigini biliyorum ancak sureci hic paylasmadi.

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