Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 17:58
Kuryelik ve ek iş imkanı

Merhabalar devrelerim, bir arkadaşım soruyor kendisinin hesabı yok. İzinli günlerimde diyor acaba trendyolda kuryelik yapsam polislik açısından sorun yaşar mıyım geçinemiyorum artık mecbur kaldım diyor, YALNIZ ÖZENLE BELİRTİYORUM BEN DEĞİL BİR ARKADAŞIM SORUYOR...


-KING9
Genel Müdür
19 Ocak 2024 18:27

kuryeliginde bi suru zamazingosu var. adina kayitli sirket falan lazim. uzun is .

arkadasin yuksek ihtimal dahilinde bol miktarda bahis sans oyunu oynamakta.

bahisi biraksin . maas fazlasiyla yeter . hele de bekarsa.

sorunun cevabi kaza bela kavga vs .. olursa ihracla yargilanir ve olur.


police-izmir-
Aday Memur
19 Ocak 2024 18:45
burada da hep arkadaş adına sorarlar, kimse zahmete girip kendi adına sormaz ama o kişinin fedakar bir polis arkadaşı gelip konu açar ne hikmetse :)

hcbn_83
Aday Memur
19 Ocak 2024 19:04
o işlere girmesin arkadaşınız. birçok insan benim gibi kurye sektöründen ekmeğini çıkarıyor. kurumsal firmalar denetleme yapar zaman zaman. denetlemeye takılırsa arkadaşınıza birşey olmaz ama hesabını rica minnet aldığı kişinin ekmek kapısını kapatır.
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