Kuryelik ve ek iş imkanı

burada da hep arkadaş adına sorarlar, kimse zahmete girip kendi adına sormaz ama o kişinin fedakar bir polis arkadaşı gelip konu açar ne hikmetse :)

burada da hep arkadaş adına sorarlar, kimse zahmete girip kendi adına sormaz ama o kişinin fedakar bir polis arkadaşı gelip konu açar ne hikmetse :)