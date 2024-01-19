Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 17:58
Trendyol

Merhabalar devrelerim, bir arkadaşım soruyor kendisinin hesabı yok. İzinli günlerimde diyor acaba trendyolda kuryelik yapsam polislik açısından sorun yaşar mıyım geçinemiyorum artık mecbur kaldım diyor, YALNIZ ÖZENLE BELİRTİYORUM BEN DEĞİL BİR ARKADAŞIM SORUYOR...


-KING9
Genel Müdür
19 Ocak 2024 18:27

kuryeliginde bi suru zamazingosu var. adina kayitli sirket falan lazim. uzun is .

arkadasin yuksek ihtimal dahilinde bol miktarda bahis sans oyunu oynamakta.

bahisi biraksin . maas fazlasiyla yeter . hele de bekarsa.

sorunun cevabi kaza bela kavga vs .. olursa ihracla yargilanir ve olur.

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