Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ocak 2024 18:32
Maaş farkları çok az hesaplanıyor

Aralık 15 maaşım: 27622

Ocak maaşım: 42267

(sendika yüzde 2 üstü)

Maaş farkım bugün 5800 yattı, çok az değil mi?


gusssen
Aday Memur
19 Ocak 2024 19:48

herkes az yattığını düşünüyor ne eksik hesaplıyorsak artık bilemedim

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