Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 18:47
Hemsire yqri zamanli çalışma

Merhabalar okul Çağı öncesi çocuğu olan hemşireye yarı zamanlı çalışma hakkı dilekçesi verdim. Başka hastanelerde Red gelip dava açıp kazananlar oldu. Bu şekil ilerleyen var mi acaba

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