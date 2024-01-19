Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 19:13
Teşvik ek ödemesi

Merhabalar 3. Bas. Yoğun bakımda çalışıyorum 2 aydır ekip arkadaşlarım la teşvik ödemelerde çok fark var. Aramızda bu hesaplamadan anlayan varmı lütfen yazarsanız çok sevinirim arkadaşlarım 4.800 alırken ben 2.800 alıyorum. Anlayan varsa bordromu da gönderebilirim şimdiden teşekkür ederim.


Brsnememur
Aday Memur
19 Ocak 2024 19:43
Lisans mı.. En çok derece kademe önemli muhtemelen fazla alan kişii 10 yıl üzeredir siz yeni memur
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