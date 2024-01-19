Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 19:39
p3 puanı ile tercih yapılamaz mı?

merhaba

hem lisans hem önlisans mezunuyum. geçen yıl sınava girmemiştim, P3 puanımla ön lisanstan tercih yapamaz mıydım?


Muteva
Aday Memur
19 Ocak 2024 19:46
Hayır,P3 puan türünüz sadece lisans tercihlerinde kullanılır.
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