Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 19:45
p3 puanı ile tercih yapılamaz mı?

p3 puanı ile tercih yapılamaz mı?

merhaba

hem lisans hem önlisans mezunuyum. geçen yıl sınava girmemiştim, 2023 P3 puanımla ön lisanstan tercih yapamaz mıydım?

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