Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 20:14
Polis okulunda yaşanılan kaza vazife malülüğü

polis okulu okurken spor eğitimi esnasında kaza yaşadım bu sakatlanma neticesinde vazife mamülü sayılırmıyım

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıMaaş farkını yatıran iller14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMesleği bırakmakTaltif duyumuEgm Fetö idari soruşturmaPolis Sandığı katsayı farkları2. şark muafiyeti

Sözlük

tenezzül etmemek 2 Geçmiş olsun Renjiro 4 göbek değil türk kası 3 gülfeşan 4 uzaklaşmak 2 orucu uykuya tutturmak 4 1 kazma 2 kendine hediye almak 4 batı sahra 1

Son Haberler

Akşener: Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldıkİnternet sitesinden otomobil satışı dolandırıcılığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandıYaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldıSultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı çocuk öldüİstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la anlaşmaya vardı

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?