Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 20:17
Doğudan doğuya atama

Doğuda görev yapıyoruz sorum tekrar doğu istiyoruz bu mümkün mü


memur042020
19 Ocak 2024 21:57

mümkün. ister ipka verip bulunduğun ilde kalırsın. istersen bir başka doğu iline tayin olursun.

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