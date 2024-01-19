Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 20:31
4B Sözeşmeli DESTEK Personeli Güvenlik Birimine Geçiş

Bir üniversite hastanesinde kpss puanıyla destek personeli olarak göreve başladım

3 ay sonra güvenlikçi alınacağı söyleniyor yine kpss puanı baz alınarak. Güvenlik belgem var

Destek personeli olarak çalışırken aynı üniversitenin güvenlik personeli alımına başvurabilir miyim?

Tecrübesi olan var mı bu konuda.

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