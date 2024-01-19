Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 20:37
saglik ocagi aseler

birimimdeki hasta sayisi 1300 oldu baslayali 4 ay oldu ayni saglik ocaginda baska birime gecebilir miyim

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