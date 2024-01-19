Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 20:47
2.şark genelde 2 yıl değilmi??

Değerli meslektaşlarım bir çok sorundan biride 2.şark konusu çözüme kavuşabilir, 2.şarka gidenler genelde ailesini götürmüyor, çünkü 2 yıl için kimse çocuklarının düzenini bozmak istemiyor , maddi ve manevi külfeti büyük , oysa ilk şarkına gidecek olanlar 2 şarkıda bir arada yapma imkanı var hemde promosyonlu yarıya iniyor , değerli büyüklerimiz bu konuyu bir an önce çözmeli , yada 2.şark da indirim yapmayın bari ailemizle gidelim 5 sene kalırız en azından


Brse
Aday Memur
19 Ocak 2024 21:18

2.sark kalkmalı. Bu sorunlarin tek çözümü bu .umudumuz devam ediyor .


Brse
Aday Memur
19 Ocak 2024 21:20

50 yaşına merdiven dayamış adamlar ailesini almadan geliyor .akılları ailede .görev verimli olur mu


Brse
Aday Memur
19 Ocak 2024 21:21

Referans ı olan 7 8 ipka yapıyor 50 ye geliyor gitmiyor .bazıları 1.ipka da gidiyor


Brse
Aday Memur
19 Ocak 2024 21:23

Adaletsizlik çok.tek çözüm 2.şark ın kalkmasıdır

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