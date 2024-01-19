Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 21:18
GÖREVLENDİRME OLDUĞUM YERE NAKLEN ATAMA ÖNEMLİİ

ARKADAŞLAR MERHABA 7 AYDIR GÖREVLENDİRME İLE BULUNDUĞUM HASTANEYE KADROMU ALDIRABİLİR MİYİM? 4 YILIMI DOLDURMUŞ BULUNMAKTAYIM AMA KADRO ALIŞ TARİHİM 2023 NİSAN 5. ŞUAN BULUNDUĞUM HASTANE VE KADROMUN BULUNDUĞU HASTANELERDE SORUN YOK. MAKLEN KADRO ATAMAM YAPILABİLİR Mİ?

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