Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 21:38
Polislik Mesleğinin ilk Kuralı Nedir?

Vatandaşla uğraşmak, amir baskısı, gece mesaisinin yıpratması yetmezmiş gibi iki yüzlü çalışma arkadaşları, liyakatsizlik, mecburiyet hissi gibi şeylerle birleşince meslek zulüm oluyor. Özellikle şeflerim tecrübelerinize istinaden bu mesleğin ilk kuralı nedir?


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
19 Ocak 2024 21:45
pısırık olacaksın titrek olacak salağa yatacaksın bilmeyeceksin görmeyeceksin duymayacaksın müdahale etmeyeceksin çalışıyormuş gibi yapacaksın önce kendi işini özel işini yapacaksın gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir

VolkanBey06
Aday Memur
19 Ocak 2024 21:55
17 yillik polisim. Kural 1: Vicdanli ve ahlakli olacaksin. Empati yapacaksin. Muhattap oldugun vatandasa zulüm olmayacaksin. O vatandasi ananin babanin karinin cocugunun yerine koyacaksin. Görevini HAK icin HALK icin yapacaksin.

tantanakan
Aday Memur
19 Ocak 2024 22:09
Aklını kiraya vermeyeceksin, kanunsuz hiçbir emri yalakalık olsun göze gireyim diye yapmayacaksın, işini en iyi şekilde öğrenip, aranan personel olacaksın

fatih6767
Aday Memur
19 Ocak 2024 22:12

Görevinden fazlasını yapmayacaksın


Alpayderler
Aday Memur
19 Ocak 2024 22:42
uyanık olup salağa yatacaksın dostum amir takımına da karşı politika yapacaksın kendini asla ezdirmeyeceksin işinden fazlasını yapmayacaksın ve en önemlisi diğer memurlarla ve vatandaşla aldığın ücreti konuşup tartışmayacaksın ezik gibi durmayıp güçlü görüneceksin

memuraday-y
Şef
19 Ocak 2024 22:44

Sizi tebrik ederim. Şuana kadar ki yorumlar arasında belki de en faydalı en güzel yorumu yapmışsınız olay bu kadar net.

VolkanBey06, 1 saat önce
17 yillik polisim. Kural 1: Vicdanli ve ahlakli olacaksin. Empati yapacaksin. Muhattap oldugun vatandasa zulüm olmayacaksin. O vatandasi ananin babanin karinin cocugunun yerine koyacaksin. Görevini HAK icin HALK icin yapacaksin.

sımseeekk
Memur
19 Ocak 2024 22:48
bence en iyi yorum bu .kimsenin umurunda değilim.kimse de inan şeyımde değil
Alpayderler, 20 dk. önce
uyanık olup salağa yatacaksın dostum amir takımına da karşı politika yapacaksın kendini asla ezdirmeyeceksin işinden fazlasını yapmayacaksın ve en önemlisi diğer memurlarla ve vatandaşla aldığın ücreti konuşup tartışmayacaksın ezik gibi durmayıp güçlü görüneceksin
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