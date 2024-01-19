Polislik Mesleğinin ilk Kuralı Nedir?

uyanık olup salağa yatacaksın dostum amir takımına da karşı politika yapacaksın kendini asla ezdirmeyeceksin işinden fazlasını yapmayacaksın ve en önemlisi diğer memurlarla ve vatandaşla aldığın ücreti konuşup tartışmayacaksın ezik gibi durmayıp güçlü görüneceksin

uyanık olup salağa yatacaksın dostum amir takımına da karşı politika yapacaksın kendini asla ezdirmeyeceksin işinden fazlasını yapmayacaksın ve en önemlisi diğer memurlarla ve vatandaşla aldığın ücreti konuşup tartışmayacaksın ezik gibi durmayıp güçlü görüneceksin