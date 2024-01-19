Asker öğretmen

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
İl Emri verilecek mi?Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediMüdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mı2024 ocak ayı bordrosu An itibariyle maaş farkları yattı uzmanlığın 7 yıla inmesiEğitim amaçlı yaz tatilinde izin alırsam maaşım kesilir mi?Promosyon Konusunda Hangi Çözümü Tercih Edersiniz ?
Sözlük
Son Haberler
'TRT World Citizen Ödülleri' sahiplerini bulduCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun A Haber muhabirinin darbedilmesini kınadıFitch'ten merkez bankalarının 2024'teki faiz indirimlerinin sert olmayacağı öngörüsü'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'Büyükçekmece'de gazetecileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Editörün Seçimi
Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?