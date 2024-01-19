Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ocak 2024 21:56
Meb büro personeli olarak çalışan var mı?

Meb büro personeli olarak çalışan var mı? Varsa bir kaç soru sorabilir miyim?


mimarhanimkiz
Memur
19 Ocak 2024 21:59
evet ben çalışıyorum

Luffy0
Aday Memur
19 Ocak 2024 22:04

Nasıl hocam memnun musunuz? İmkanlar nasıl? Taşra olunca herhangi bir ilçeye mi atıyorlar?

mimarhanimkiz, 1 saat önce
evet ben çalışıyorum

mimarhanimkiz
Memur
19 Ocak 2024 22:06
evet memnunum yaşadığım şehre atandım zaten ilçeleri bizden tercih sırasına göre özel durumumuz vs varsa belirtmemizi istediler benim evime yakın bi yer oldu iş olarak da güzel rahat yani yapılamayacak bir şey değil zamanında takibini vs iyi yaparsanız rahat edersiniz yazışmaların vs genel anlamda ben memnunum maaş olarak da lisans mezunuyum 2 çocuk 33.300
Luffy0, 58 dk. önce

Nasıl hocam memnun musunuz? İmkanlar nasıl? Taşra olunca herhangi bir ilçeye mi atıyorlar?


mimarhanimkiz
Memur
19 Ocak 2024 22:07
meb de ilksan aidatı da kesiliyor sendika üyesi değilim bu şekilde
Toplam 4 mesaj

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