Meb büro personeli olarak çalışan var mı?

evet memnunum yaşadığım şehre atandım zaten ilçeleri bizden tercih sırasına göre özel durumumuz vs varsa belirtmemizi istediler benim evime yakın bi yer oldu iş olarak da güzel rahat yani yapılamayacak bir şey değil zamanında takibini vs iyi yaparsanız rahat edersiniz yazışmaların vs genel anlamda ben memnunum maaş olarak da lisans mezunuyum 2 çocuk 33.300

