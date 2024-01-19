Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ocak 2024 21:56
İstifa Sgk'ya ne zaman düşer?

Arkadaşlar istifadan sonra ilişik kesince SGK ya ne zaman düşer net bilgisi olan var mı ?


memuraday-y
Şef
19 Ocak 2024 22:35

İstifa ettin mi kaç günde onaylandı ?

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