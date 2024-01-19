Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ocak 2024 22:22
Boşanma durumunda tayin

Boşanma durumunda eski eşin kendi memleketinde çalışmak istemiyorum bu durumda her yere tayin isteme hakkımız vardı bir yerde okudum sadece d ve C bölgesine istenebiliniyor yazıyor bu doğrumudur bilgisi olan yardıöcı olabilir mi

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