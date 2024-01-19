Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Ocak 2024 22:23
Kit kurumunda asalet tastigi

Arkadaşlar ben bir kit kurumundayim şefle tartıştım, bana birdaha olmasın dedi ama tutanak falan yok yinede notunu kötü verebilirmi?

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