Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Ocak 2024 00:05
programci ve cozumleyici ek odeme 5 puan verilmeyecek

2023 TOPLU SÖZLESMEDE MÜHENDİS 20 PUAN KİMYAGER 10 PUAN TEKNİKER VE TEKNİSYEN 5 PUAN EK ÖDEME OLARAK KABUL EDİLDİ .BU EK ÖDEMENİN PROGRAMCİ VE CÖZÜMLEYİCİLERE VERİLMEYECEGİNİ MALİYE YE SORAN MUTEMETLERDEN ÖGRENDİK . BİZ ÜVEY EVLAT OLDUK .

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