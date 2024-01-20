Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2024 00:55
şehir hastaneleri satışı
şehir hastanelerinin satışı alımları çok ciddi oranda düşürür mü sizce ?

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