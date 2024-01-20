Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2024 01:56
Adli ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındım

Abilerim şeflerim kardeşlerim hakkımda adli ve idari soruşturma açıldı şuan açıktayım ilk defa soruşturma geçiriyorum yardımcı olabilecek abilerim şeflerim kardeşlerim varsa çok makbule geçer teşekkür ederim.


Logan43
Aday Memur
20 Ocak 2024 02:56
olaydan sonra kaç gün içinde açığa alındın

Mehmet krvncıoglu
Aday Memur
20 Ocak 2024 03:09

Abi özelden yazdım sana


policeman2004
Aday Memur
20 Ocak 2024 07:29
dinliyorum
Toplam 3 mesaj

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