Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2024 01:56
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA YARDIMCI OLABİLECEK

Abilerim şeflerim kardeşlerim hakkımda adli ve idari soruşturma açıldı şuan açıktayım ilk defa soruşturma geçiriyorum yardımcı olabilecek abilerim şeflerim kardeşlerim varsa çok makbule geçer teşekkür ederim.

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