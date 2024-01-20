Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 02:18
2024 Ocak ayı Özür Grubu Atamalarında İstanbul İl içinde yolluk ödenir mi?

Atamam İstanbul Bahçelievler İlçesinden Özrümün bulunduğu Pendik ilçesine 18.01.2024 tarihinde gerçekleşti. Pazartesi günü ilişik kesip yeni atandığım okulumda görevime başlayacağım. Her iki ilçe arası 43 km ve birbirinin devamı niteliğinde olan ilçeler değil. Bugün Bahçelievler İlçe MEM?deki muhasebe bölümünde bir memura sordum. Ayrıca ayrılış yapacağım okuldaki ilgili Müdür Yardımcısına da sordum. Her ikisinden de aldığım cevap hocam il içi özür atamalarında yolluk vermiyoruz. Birçok yerde araştırdım. İl içi atamalarda yolluk alanlar var. Bana bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün açıklamalı yazısı var 2022 tarihli. Birbirinin devamı niteliğinde olmayan ilçeler arası il içi atamlarda yolluk ödenir diyor. Orada Kartal- Pendik örneği verilmiş. Başka Büyük Şehir illerinden de örnekler verilmiş. Örneğe göre Kartal-Pendik yolluk ödenmez diyor.

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