Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 02:41
Msb Muvazzaf Astsubaylık Eğitim tarih ve süresi merak

Arkadaşlar kpss ile alınan 2023 tsk muvazzaf astsubaylık başvuru süreci ne zaman sonuçlanır eğitimler ne zaman başlar ve ne kadar sürer tarih bilgisi olan varmı ben deniz piyade için soruyorum kpss ile alım??!!!

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