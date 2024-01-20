KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 03:02
Denemelerde kaç net yapıyorsunuz ?

Evet arkadaslar netler ne durumda hangi kaynaklarda.

6 aydan kısa bir süre kaldı hedef netlerine ulaşan oldu mu henüz ?

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