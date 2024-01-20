Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 03:02
Kpss ile geçiş

Herkese iyi çalışmalar halihazırda ashb 4/b büro personeliyim 2022 kpss önlisans puanımla mebin yeni açılan 2024 kpss tercihlerindeki büro personeli kadrosunu tercih edip yerleşmem halinde bir sorun olur mu? 2002 p93 puanım 85

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