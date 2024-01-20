Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 07:50
OYAK ve Konut ön biriktirim fonu (Köbf) 2024 nema oranı
Sayın Komutanlarım ve arkadaşlarım 2024 yılı için OYAK ve Konut nema zamanı yaklaştı. Oranı ne olur sizce bir değerlendirme yaparmısınız.

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