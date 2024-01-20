OYAK ve Konut ön biriktirim fonu (Köbf) 2024 nema oranı

Sayın Komutanlarım ve arkadaşlarım 2024 yılı için OYAK ve Konut nema zamanı yaklaştı. Oranı ne olur sizce bir değerlendirme yaparmısınız.

Sayın Komutanlarım ve arkadaşlarım 2024 yılı için OYAK ve Konut nema zamanı yaklaştı. Oranı ne olur sizce bir değerlendirme yaparmısınız.