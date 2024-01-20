Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2024 08:31
Arkadaşlar alt bölge tayini ayrılış süresi ne kadar?
arkadaşlar merhaba hemşireyim alt bölge tayini isteyeceğim ayrılış süresi nedir acaba

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